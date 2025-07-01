С травмой и нокдаунами капитан сборной Казахстана устроил разгром на Кубке мира по боксу

В первом раунде Оралбай получил рассечение, но, несмотря на это уверенно забрал трехминутку единогласным решением судей. Во втором раунде доминиканец побывал в нокдауне, а преимущество Оралбая по итогам трехминутки оставалось безоговорочным — 5:0. В заключительном раунде его соперник еще раз побывал в нокдауне. В итоге, Оралбай победил единогласным решением судей.