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С травмой и нокдаунами капитан сборной Казахстана устроил разгром на Кубке мира по боксу

Казахстанский боксер Айбек Оралбай победил в первом поединке на домашнем Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

В весовой категории свыше 90 килограммов капитану сборной Казахстана противостоял Хосе Агустин Трисет из Доминиканской Республики.

В первом раунде Оралбай получил рассечение, но, несмотря на это уверенно забрал трехминутку единогласным решением судей. Во втором раунде доминиканец побывал в нокдауне, а преимущество Оралбая по итогам трехминутки оставалось безоговорочным — 5:0. В заключительном раунде его соперник еще раз побывал в нокдауне. В итоге, Оралбай победил единогласным решением судей.

Отметим, сегодня, 1 июля на Кубке мира Казахстан понес вторую потерю: Анель Сакыш, представленная в женской сетке в весовой категории до 54 килограммов уступила чемпионке Азии из Узбекистана Ферузе Казаковой.

Махмуд Сабырхан, выступающий в весе до 55 килограммов победил представителя Южной Кореи Шина Чжэена. Сабырхан дважды отправлял соперника в нокдаун.

Нурбек Оралбай (80 кг) выиграл у Мурада Аллахвердиева из Азербайджана.

В свою очередь, Надежда Рябец (75 кг) вышла в ½ финала и гарантировала себе как минимум бронзу турнира.

Наконец, Серик Темиржанов (60 кг) одержал непростую победу над Джейкобом Касcаром.