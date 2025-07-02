Казахстан с нокдаунами вырвал победу на Кубке мира в Астане

Отметим, что в активе Зейнуллинова — бронзовая медаль Азиатских игр 2022 года. Он также является победителем чемпионата Казахстана 2024 года. В этом же году он уверенно дошел до финала Кубка Странджа, не оставив шансов соперникам в своей весовой категории, и в решающем бою завоевал чемпионский титул.