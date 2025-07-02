Казахстан с нокдаунами вырвал победу на Кубке мира в Астане

На стадии ⅛ финала в весовой категории до 65 килограммов ему противостоял представитель Турции, участник Олимпийских игр в Париже — Ахмет Пекел.
Сначала Зейнуллинов разгромил оппонента в первом раунде по очкам, а уже во втором отрезке после серии мощных ударов соперник побывал в нокдауне. Впрочем, как и в третьем.
Таким образом, Ертуган пробился в четвертьфинал соревнований.
Отметим, что в активе Зейнуллинова — бронзовая медаль Азиатских игр 2022 года. Он также является победителем чемпионата Казахстана 2024 года. В этом же году он уверенно дошел до финала Кубка Странджа, не оставив шансов соперникам в своей весовой категории, и в решающем бою завоевал чемпионский титул.
Ранее в рамках третьего дня соревнований Назым Кызайбай пробилась в полуфинал турнира, победив Фарзону Фозилову из Узбекистана. Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал, выиграв у первого номера сборной США — Дженнифер Лосано.
Единственное поражение сегодня, 2 июля, потерпела Гульсая Ержан, уступившая в ¼-й боксерше из Индии Пуджа Рани.
Также бронзу обеспечил себе Санжар Ташкенбай, пробившийся в полуфинал благодаря победе над японцем Содаи Кото.
Его успех также повторил Бекзад Нурдаулетов, победивший в четвертьфинале австралийца Лаклана Лоусона.
Виктория Графеева также вышла в ½-ю, обеспечив себе бронзовую медаль в бою с турчанкой Гизем Озер. И, наконец, Аида Абикеева успешно стартовала на турнире против англичанки Дион Берман.