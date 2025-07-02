Казахстан на камбэке оформил разгром и завоевал медаль Кубка мира

Первый раунд остался за представителем США — 3:2. Во втором отрезке Тогамбай сотворил впечатляющий камбэк, разгромив соперника 5:0. Таким образом, судьба встречи решалась в третьем раунде, в котором сильнее оказался Сагындык (5:0), вышедший в полуфинал и обеспечивший себе как минимум бронзовую медаль соревнований.