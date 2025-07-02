Казахстанский боксер избил соперника по кулачному бою. Он сделал заявление после яркой победы

«Я еще не показал всего себя, заготовки, которые дома отрабатывал. Я сегодня не стал показывать, соперник не такого уровня, чтобы это демонстрировать. Я прошелся, всю дистанцию продержал. Думаю, чисто победил. После начала второго раунда я уже понимал, что можно удосрочить соперника, но я не стал, не хотел. Захотел пройти всю дистанцию. Я шел на риски, но получил то, что получил. Я не гонюсь за нокаутами, у меня проверка самого себя идет», — объяснил спортсмен.