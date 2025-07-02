Олимпийский чемпион впервые проиграл в профи! Угол Батыргазиева выбросил полотенце уже в 4-м раунде

Вечером 2 июля в Стамбуле состоялся турнир по профессиональному боксу IBA Pro 7, в главном событии которого россиянин Альберт Батыргазиев встретился с британцем Джеймсом Диккенсом. Поединок прошел во втором полулегком весе, соперники разыграли титулы чемпиона IBA.Pro и временного чемпиона WBA.
Для олимпийского чемпиона Токио-2020 этот поединок стал 13-м в карьере. Все прошлые бои в профи он выиграл, восемь из них закончились досрочно. У Альберта поединок с Диккенсом стал первым за пределами России, но уже вторым чемпионским: в предыдущем россиянин одолел Нери Ариэля Круза и стал чемпионом IBA Pro.
Его соперник Диккенс — 34-летний уроженец Ливерпуля с рекордом 35−5. 14 побед он одержал нокаутом, при этом уступил досрочно четыре раза из пяти. Перед поединком с Батыргазиевым англичанин шел на серии из трех побед, а за последние три года выиграл пять боев из шести.
Для Альберта поединок шел неплохо, он полностью вел бой, но в четвертом раунде случилось нечто странное: Диккенс выбросил жесткий левый боковой, после которого россиянина повело. Англичанин выбросил еще несколько ударов, но Альберту так поплохело, что он оказался сбитым с ног и без дополнительных акцентированных попаданий.
Когда Альберт поднялся и продолжил бой, он был уже не тем, что в предыдущие раунды. Батыргазиев начал постоянно пропускать удары и в конце концов снова упал после очень тяжелого попадания.
Продолжать россиянин не стал — его угол поступил мудро, выбросив в ринг белое полотенце. Это первое поражение Батыргазиева в профессиональной карьере, по итогам которого чемпионом WBA и IBA Pro стал Джеймс Диккенс.
Евгений Нарижный