Олимпийский чемпион впервые проиграл в профи! Угол Батыргазиева выбросил полотенце уже в 4-м раунде

Для олимпийского чемпиона Токио-2020 этот поединок стал 13-м в карьере. Все прошлые бои в профи он выиграл, восемь из них закончились досрочно. У Альберта поединок с Диккенсом стал первым за пределами России, но уже вторым чемпионским: в предыдущем россиянин одолел Нери Ариэля Круза и стал чемпионом IBA Pro.