Тайсон Фьюри назвал двух величайших российских боксёров

«Российские боксеры очень хороши, очень сильные бойцы. Что касается величайших российских боксеров в истории, то есть несколько, которых можно выбрать. Я бы назвал Сашу Поветкина и Сергея Ковалева в числе лучших российских боксеров», — приводит слова Фьюри «Матч ТВ».