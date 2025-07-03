Миллиарды за опасный реванш. Таких денег Усик не получал никогда

Поступательное продвижение Александра к вершине денежного топа продолжается. Перед реваншем с Дюбуа он шёл пятым. Сейчас Усик обойдёт Макгрегора и вплотную приблизится к тройке. Правда, гонорары Флойда Мейвезера-младшего выглядят недосягаемыми. Суммарно за две победы в боях против Мэнни Пакьяо и Конора он заработал $ 530 млн ($ 280 млн и $ 250 млн соответственно). А вот филиппинца Усик обогнать вполне ещё может. После поражения от Флойда Мэнни получил $ 150 млн. Есть ощущение, что, если Александр не остановится и продолжит выступать, он вполне может преодолеть эту отметку.