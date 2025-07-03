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Махмуд Сабырхан выиграл нокаутом и взял медаль Кубка мира по боксу

Лидер сборной Казахстана Махмуд Сабырхан провел второй поединок на Кубке мира по боксу в Астане, проходящего под эгидой World Boxing, передают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

В ¼ финала весовой категории до 55 килограммов он встречался с Эароном Джудом Бадо из Филиппин. В первом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. В начале второго раунда уже Сабырхану отсчитали нокдаун, но после казахстанский боксер еще трижды потряс соперника, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом, Сабырхан выиграл техническим нокаутом и вышел в полуфинал турнира и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Махмуд Сабырхан является обладателем золота и серебра чемпионатов мира (2023, 2021), также он становился вторым на чемпионате Азии (2022).