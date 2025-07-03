Махмуд Сабырхан выиграл нокаутом и взял медаль Кубка мира по боксу

В ¼ финала весовой категории до 55 килограммов он встречался с Эароном Джудом Бадо из Филиппин. В первом раунде казахстанец отправил соперника в нокдаун. В начале второго раунда уже Сабырхану отсчитали нокдаун, но после казахстанский боксер еще трижды потряс соперника, после чего рефери остановил поединок.