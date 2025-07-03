Капитан сборной Казахстана отправил в нокдаун профи-боксера и завоевал медаль

В ¼ финала весовой категории свыше 90 килограммов он встречался с участником Олимпиады-2024 в Париже (Франция) — итальянцем Диего Ленци, имеющим опыт выступлений в профи-боксе (два боя — две победы нокаутом). Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой казахстанца раздельным решением судей (4:1). При этом в третьем раунде с Оралбая сняли очко, а итальянцу отсчитали нокдаун.