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Капитан сборной Казахстана отправил в нокдаун профи-боксера и завоевал медаль

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай провел свой второй бой на Кубке мира от World Boxing, проходящем в Астане, передают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

В ¼ финала весовой категории свыше 90 килограммов он встречался с участником Олимпиады-2024 в Париже (Франция) — итальянцем Диего Ленци, имеющим опыт выступлений в профи-боксе (два боя — две победы нокаутом). Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой казахстанца раздельным решением судей (4:1). При этом в третьем раунде с Оралбая сняли очко, а итальянцу отсчитали нокдаун.

Таким образом, Айбек вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу.

Ранее его брат Нурбек Оралбай без боя вышел в полуфинал турнира.

Кубок мира по боксу в Астане завершится 6 июля.