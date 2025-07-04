Дмитрий Бивол может быть лишен второго титула чемпиона мира

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) обязала Бивола провести защиту титула против немца Майкла Эльферта. Однако Дмитрий нацелен провести третий бой против россиянина Артура Бетербиева.
Теперь IBF имеет право отобрать у Бивола чемпионский пояс. Ранее так поступил Всемирный боксерский совет (WBC), который не дождался согласия Дмитрия на титульный бой против американца Дэвида Бенавидеса.
В феврале 2025 года Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.