Разгромом с нокдауном завершился бой чемпионки мира из Казахстана за медаль Кубка мира

В первом раунде Абикеева уверенно перебивала соперницу серией ударов, показывая техничный и красивый бокс, а в конце отрезка и вовсе отправила Юн Кан в нокдаун. Как итог — безоговорочная победа Аиды на записках судей. Второй раунд со счетом 5:0 снова остался за чемпионкой мира из Казахстана. В третьем отрезке Аида позволила себе работать вторым номером, уверенно доведя бой до победного конца.