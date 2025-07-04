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Разгромом обернулся бой Казахстан — Узбекистан за финал Кубка мира по боксу

Представительница Казахстана Елдана Талипова провела полуфинальный поединок против узбечки Олтиной Сотимбоевой на этапе Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: НОК РК

Бой прошел в весовой категории +80 килограммов.

В первом раунде казахстанка не оставила шансов сопернице, победив с разгромным счетом 5:0. Второй отрезок оказался более близким на записках судей — 3:2 в пользу Талиповой. В третьем представительница Узбекистана взяла реванш, выиграв 5:0. Однако благодаря второму раунду победительницей стала Елдана.

Примечательно, что ранее Талипова и Сотимбоева встречались на чемпионате Азии 2024 года и чемпионате мира 2025 года. В обоих поединках победу одержала казахстанка.

Таким образом, Талипова проходит в финал турнира, обеспечив себе серебряную медаль соревнований. Сотимбоева, в свою очередь, завершает соревнования бронзовым призером.

Отметим, что Елдана является серебряным призером чемпионата мира-2025, прошедшего в Нише (Сербия).