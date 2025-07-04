Разгромом обернулся бой Казахстан — Узбекистан за финал Кубка мира по боксу

В первом раунде казахстанка не оставила шансов сопернице, победив с разгромным счетом 5:0. Второй отрезок оказался более близким на записках судей — 3:2 в пользу Талиповой. В третьем представительница Узбекистана взяла реванш, выиграв 5:0. Однако благодаря второму раунду победительницей стала Елдана.