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Камбэком обернулся бой Казахстана за медаль Кубка мира в Астане

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Ертуган Зейнуллинов провел четвертьфинальный поединок на этапе Кубка мира по боксу, сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

Его соперником в весовой категории до 65 килограммов стал француз Уго Гро, имеющий опыт на профессиональном ринге (1−0, 1 KO).

Первый раунд со счетом 4:1 остался за французским боксером. Во втором отрезке судьи сняли один балл у Гро из-за нарушений. В третьем — Зейнуллинов пошел отыгрываться, нанося мощные удары по сопернику. Уго старался снижать темп, снова нарушил правил, что и заметил рефери, снявший еще один балл у француза.

По итогам трех раундов победу одержал Зейнуллинов, вышедший в полуфинал и обеспечивший себе как минимум бронзовую медаль соревнований.