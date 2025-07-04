Камбэком обернулся бой Казахстана за медаль Кубка мира в Астане

Первый раунд со счетом 4:1 остался за французским боксером. Во втором отрезке судьи сняли один балл у Гро из-за нарушений. В третьем — Зейнуллинов пошел отыгрываться, нанося мощные удары по сопернику. Уго старался снижать темп, снова нарушил правил, что и заметил рефери, снявший еще один балл у француза.