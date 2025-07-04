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Казахстан лишили финала Кубка мира по боксу

Казахстанец Сагындык Тогамбай провел полуфинальную встречу против представителя Турции Эмре Яшара в рамках этапа Кубка мира, проходящего в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

Бой прошел в весовой категории до 90 килограммов.

Первые два раунда завершились со счетом 3:2 в пользу турецкого боксера. Причем в конце второго отрезка Тогамбай мощнейшим ударом пошатнул своего оппонента — однако рефери нокдаун не засчитал. Судьба выхода в финал решалась в третьем раунде, сильнее в котором оказался спортсмен из Турции.

Отметим, что победа Эмре досталась раздельным решением судей.

Таким образом, Тогамбай завершает турнир с бронзовой медалью, а Яшар выходит в финал, обеспечив себе «серебро».