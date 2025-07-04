Казахстан лишили финала Кубка мира по боксу

Первые два раунда завершились со счетом 3:2 в пользу турецкого боксера. Причем в конце второго отрезка Тогамбай мощнейшим ударом пошатнул своего оппонента — однако рефери нокдаун не засчитал. Судьба выхода в финал решалась в третьем раунде, сильнее в котором оказался спортсмен из Турции.