Казахстанский чемпион по боксу объявил о завершении карьеры и назвал причину

«Завершаю свою боксерскую карьеру. Травма заставила остановиться. Бокс был огромной частью моей жизни. Он дал мне силу, дисциплину, характер и настоящих людей рядом. Я горжусь каждым раундом, каждой каплей пота, каждым выходом в ринг. Спасибо всем, кто верил в меня. Спасибо тем, кто был рядом — в победах и в поражениях. Я ухожу с благодарностью и с высоко поднятой головой. Это не конец — это новый старт. Просто теперь бой продолжается вне ринга», — написал Жакпеков.