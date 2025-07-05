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Магомед Курбанов прокомментировал поражение в бою с Павлом Сосулиным

29-летний бывший чемпион по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов прокомментировал поражение в претендентском бою по линии WBA в категории до 69,9 кг с соотечественником Павлом Сосулиным, который стал главным событием на большом вечере бокса RCC Boxing.

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Источник: Чемпионат.com

29-летний бывший чемпион по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов прокомментировал поражение в претендентском бою по линии WBA в категории до 69,9 кг с соотечественником Павлом Сосулиным, который стал главным событием на большом вечере бокса RCC Boxing. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Павла раздельным решением судей (116−112, 112−116, 115−113).

«Я проделал хорошую работу, очень серьёзно готовился. Но таков результат. Мне нечего сказать. Нужно работать ещё больше. Поздравляю Павла! Судьям виднее, мне нечего сказать. Казалось, что я выиграл бой. Раздельным решением», — сказал Магомед Курбанов после поединка.