Величайший бой в истории России? Разбираем, почему Бивол и Бетербиев обязаны драться дома

Нужно понимать очень важную вещь. В последнее время в Саудовской Аравии переживали относительно того, что крупные арены не собирают достаточного количества зрителей. Да, Бетербиев и Бивол — это лучшие боксёры своего дивизиона. Но за границей к ним совершенно точно не может быть такого интереса, как в России. С площадками проблемы возникнуть не должно. И нет никаких сомнений, что заполнить получится даже легендарные «Лужники», которые вмещают больше 80 тысяч человек. Суммарно оба предыдущих поединка не могут превзойти эту отметку. А ещё прямо перед началом второго боя появлялась информация, что билеты даже не были распроданы.