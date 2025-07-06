Российские проспекты отлетают в страшные нокауты. Что происходит?

Два таких исхода за неделю — совсем печальный исход для российских проспектов, которых тщательно берегли и подводили к более конкурентным поединкам. Особенно для Батыргазиева, который примерно полгода грезил боем с Джервонтой Дэвисом и давно ходил в статусе временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе. Но, к сожалению, на примере Альберта мы увидели, как боксёр не учится на ошибках. В предыдущем бою с Нери Крузом олимпийский чемпион уже был близок к поражению нокаутом, однако там хватило сил восстановиться и перевернуть ход поединка. Выводы не были сделаны, либо Батыргазиев поверил, что может выжить после любого попадания.