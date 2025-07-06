Сенсацией обернулся бой чемпионки мира из Казахстана в финале Кубка мира

В решающем поединке весовой категории до 51 килограмма ей противостояла четырехкратная чемпионка Финляндии (2020, 2021, 2022 и 2023) и бронзовая призерша чемпионата Европы (2021) — Пихла Кайво-Оя.
Первый раунд оказался близким, однако закончился в пользу казахстанки — 3:2. Второй отрезок судьи единогласно отдали финской боксерше — 5:0. Третий раунд со счетом 3:2 снова выиграла Кайво-Оя.
Таким образом, Балкибекова завершает турнир серебряной призершей, а Пихла становится обладательницей золотой медали.
Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.
Добавим, ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов, Виктория Графеева, Наталья Богданова и Санжар Ташкенбай. А бой Нурбека Оралбая в финале обернулся громкой сенсацией.