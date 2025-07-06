Разгромный камбэк решил судьбу Казахстана в бою за золото Кубка мира

Первый раунд со счетом 4:1 завершился в пользу Талиповой. Второй отрезок на записках судей выиграла Нупур — 5:0. Таким образом, судьба золотой медали решилась в финальном третьем раунде, победителем которого стала представительница Индии — 5:0.