Стремительным нокдауном обернулся бой казаха в финале Кубка мира по боксу

Его соперником в борьбе за золото турнира стал Рами Киван из Болгарии. Бой прошел в весовой категории до 75 килограммов. Уже в первом раунде Аккалыков отправил соперника в нокдаун, выиграв отрезок — 5:0. Второй раунд с идентичным счетом снова завершился в пользу казахстанца. Однако в решающем отрезке Сабыржан не сбавил, доведя поединок до уверенной победы.