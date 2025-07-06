Стремительным нокдауном обернулся бой казаха в финале Кубка мира по боксу

Его соперником в борьбе за золото турнира стал Рами Киван из Болгарии. Бой прошел в весовой категории до 75 килограммов. Уже в первом раунде Аккалыков отправил соперника в нокдаун, выиграв отрезок — 5:0. Второй раунд с идентичным счетом снова завершился в пользу казахстанца. Однако в решающем отрезке Сабыржан не сбавил, доведя поединок до уверенной победы.
Таким образом, Аккалыков принес Казахстану седьмое золото этапа Кубка мира.
Добавим, ранее золотые медали на Кубке мира в Астане завоевали Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов, Виктория Графеева, Наталья Богданова и Санжар Ташкенбай. А бои Нурбека Оралбая и Алуа Балкибековой в финале обернулся громкой сенсацией.
Добавим, что Сабыржан является чемпионом мира среди молодежи 2021 года.