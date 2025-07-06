Разгромом обернулся бой капитана сборной Казахстана против первого номера Германии в финале Кубка мира

Первый раунд, несмотря на обоюдный обмен, выиграл Оралбай — 5:0. Второй отрезок с идентичным счетом снова забрал казахстанец, который на записках судей вел уже с общим счетом 20:18. В третьем раунде Айбек уверенно довел встречу до победы, завоевав золото.