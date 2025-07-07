«Есть вопросы». Главный тренер сборной Казахстана — о Кубке мира в Астане

«Думаю, что результат хороший. Можно поставить оценку “пять”. Если бы еще один-два человека взяли золото — было бы “пять с плюсом”. Команда завоевала пять золотых, одно серебро и две бронзовые медали. Я доволен. Есть вопросы по нескольким весовым категориям, но впереди еще несколько турниров — тогда и посмотрим», — заявил Сатжанов.