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«Есть вопросы». Главный тренер сборной Казахстана — о Кубке мира в Астане

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов высказался об итогах выступления команды на Кубке мира в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

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Источник: КФБ

«Думаю, что результат хороший. Можно поставить оценку “пять”. Если бы еще один-два человека взяли золото — было бы “пять с плюсом”. Команда завоевала пять золотых, одно серебро и две бронзовые медали. Я доволен. Есть вопросы по нескольким весовым категориям, но впереди еще несколько турниров — тогда и посмотрим», — заявил Сатжанов.

По итогам соревнований казахстанские боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 16 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Чемпионами Кубка мира стали:

Санжар Ташкенбай (50 кг);. Махмуд Сабырхан (55 кг);. Сабыржан Аккалыков (75 кг);. Бекзад Нурдаулетов (85 кг);. Айбек Оралбай (свыше 90 кг);. Назым Кызайбай (48 кг);. Виктория Графеева (60 кг);. Наталья Богданова (70 кг).

Серебро на счету:

Нурбек Оралбай (80 кг);. Алуа Балкибекова (51 кг);. Надежда Рябец (75 кг);. Елдана Талипова (свыше 80 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали:

Ертуган Зейнуллинов (65 кг);. Сагындык Тогамбай (90 кг);. Айдана Забынбекова (57 кг);. Аида Абикеева (65 кг).