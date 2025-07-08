Всё ради денег. Сколько заработает Пакьяо за опасное возвращение с пенсии

Ни для кого не секрет, что Мэнни всегда получал солидные гонорары. Естественно, что выделяется легендарный поединок Пакмэна против Флойда Мэйвезера, который стал самым прибыльным боем за всю историю. Флойд заработал за тот бой баснословные $ 510 млн, Пакьяо — $ 240 млн. Однако и за другие поединки Мэнни получал очень приличные суммы. Нужно понимать, что Пакьяо боксировал в «дошейховую» эпоху и тогда гонорары были другими. Но Мэнни был одним из самых высокооплачиваемых боксёров мира. Даже «ранний» Пакьяо получал по $ 3 млн за бой. Начиная с боя против Оскара де ла Хойи, Мэнни стал зарабатывать кратно больше — его доходы не опускались ниже $ 10 млн, а в большинстве случаев превышали $ 20 млн: по $ 20 млн за поединки с Шейном Мозли и Антонио Маргарито, $ 23 млн — за бои с Мигелем Котто и Хуаном Мануэлем Маркесом (четвёртый бой), $ 25 млн — за встречи с Тимоти Брэдли и Крисом Алгиери, $ 30 млн — за третий поединок с Маркесом. И, ещё раз, всё это было в эпоху, когда в боксе не правили шейхи и подобные гонорары выплачивались только настоящим звёздам, которой, безусловно, Мэнни является. По данным издания Forbes, суммарный доход Пакьяо от поединков ещё в 2016 году перевалил за $ 0,5 млрд. Даже за один из последних профессиональных боёв против Кита Турмана Мэнни гарантированно получил $ 10 млн, но на деле гораздо больше.