Дюбуа: Усику 38 лет, я должен сорвать с него пояса

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа высказался о предстоящем реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.
"Ему 38 лет. Неважно, насколько он будет хорошо чувствовать себя на тренировках, мне нужно обнажить его износ, возраст и показать, на что способен 27-летний супертяжеловес. Не могу дождаться.
Я — чемпион мира, но чувствую, что могу показать больше. Мой потенциал ещё не раскрыт. Поэтому я должен просто выйти сорвать эти пояса с Усика. Эти пояса — тяжёлое бремя", — приводит слова Дюбуа издание The Ring.