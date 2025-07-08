В США боксер умер спустя несколько часов после боя

После завершения боя мексиканец вернулся в свой гостиничный номер, договорившись поужинать с другими участниками мероприятия. Однако в тот вечер он так и не появился в холле отеля. В воскресенье утром сотрудники гостиницы обнаружили бездыханное тело спортсмена в его номере. Работники отеля были вынуждены войти в комнату Родригеса, так как его не оказалось на месте прибытия транспорта рано утром, чтобы ехать в аэропорт.