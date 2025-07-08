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В США боксер умер спустя несколько часов после боя

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес скончался в возрасте 37 лет, спустя несколько часов после боя в США, сообщает Marca.

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Источник: Sport24

Трагедия произошла в Финиксе (штат Аризона) в субботу вечером по местному времени. Родригес в рамках боксерского турнира проиграл единогласным решением судей Филиппу Велле в 6-раундовом поединке во втором легчайшем весе.

После завершения боя мексиканец вернулся в свой гостиничный номер, договорившись поужинать с другими участниками мероприятия. Однако в тот вечер он так и не появился в холле отеля. В воскресенье утром сотрудники гостиницы обнаружили бездыханное тело спортсмена в его номере. Работники отеля были вынуждены войти в комнату Родригеса, так как его не оказалось на месте прибытия транспорта рано утром, чтобы ехать в аэропорт.

В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего для выяснения причин смерти североамериканского боксера.

Турнир в Финиксе был организован промоутерской компанией Del Sol Boxing Promotions.

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