В США боксер умер спустя несколько часов после боя

Трагедия произошла в Финиксе (штат Аризона) в субботу вечером по местному времени. Родригес в рамках боксерского турнира проиграл единогласным решением судей Филиппу Велле в 6-раундовом поединке во втором легчайшем весе.
После завершения боя мексиканец вернулся в свой гостиничный номер, договорившись поужинать с другими участниками мероприятия. Однако в тот вечер он так и не появился в холле отеля. В воскресенье утром сотрудники гостиницы обнаружили бездыханное тело спортсмена в его номере. Работники отеля были вынуждены войти в комнату Родригеса, так как его не оказалось на месте прибытия транспорта рано утром, чтобы ехать в аэропорт.
В настоящее время полиция проводит расследование произошедшего для выяснения причин смерти североамериканского боксера.
Турнир в Финиксе был организован промоутерской компанией Del Sol Boxing Promotions.