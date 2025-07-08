Боксёры против, зато фанаты в восторге. Почему Джейк Пол в рейтингах WBA — это хорошо

Боксёров действительно можно понять. Попадание в рейтинги для многих молодых талантов — цель, ради которой приходится буквально пахать. И поэтому их возмутила сложившаяся ситуация. WBA могла включить Пола в топ-15, однако для этого стоило дать ему кого-то из этого списка. И в случае победы никаких вопросов уже не возникало бы. Но вместо этого Джейк победил ветерана, пусть и экс-чемпиона. И такой расклад вызвал волну возмущения. Однако есть ощущение, что в этой истории не всё так просто. Организация сообщила, что планирует пересмотреть рейтинги. Но не обещала боксёрам, что точно исключит блогера. А значит, WBA вполне может усидеть на двух стульях. И на ситуацию отреагировать, и Пола не оставить в обиде.