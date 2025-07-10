Дюбуа — машина для нокаутов. И единственный, кто может победить Усика

Дюбуа в свои 27 уже застолбил за собой статус будущего тяжёлого веса. Почему именно такой? А потому, что лучше всего тяжеловесы раскрываются после 30 лет. И от Даниэля ждут очень серьёзных свершений. При этом в активе британца уже есть несколько очень статусных побед. Он перебил американца Джаррелла Миллера (26−0−1), хорвата Филипа Хрговича (17−0) и соотечественника Энтони Джошуа (28−3). Примечательно, что на каждого нового соперника Дюбуа тратил всё меньше времени. Поэтому Даниэль становится всё более устрашающим для соперников.