«Чтобы фамилия жила вечно»: сын Цзю заявил, что давно не общался с отцом

«Если я смогу превзойти своего отца, то мы сможем сделать что-то для нашего наследия. Чтобы наша фамилия жила вечно. Думаю, это мой главный стимул. Мы с ним такое не обсуждали. Я не очень много с ним разговариваю, мы не часто с ним общаемся. Честно говоря, я даже не вспомню, когда в последний раз разговаривал с ним. Он есть, но его часто нет рядом. Просто занимается своими делами и живет скромно. Возможно, он так этого хочет. Честно, я просто уважаю это», — заявил Тим Цзю в интервью Марку Бурису на YouTube-канале.