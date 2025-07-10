«Чтобы фамилия жила вечно»: сын Цзю заявил, что давно не общался с отцом

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Представляющий Австралию боксер Тим Цзю заявил, что редко поддерживает контакт со своим отцом экс-абсолютным чемпионом мира Костей Цзю.
«Если я смогу превзойти своего отца, то мы сможем сделать что-то для нашего наследия. Чтобы наша фамилия жила вечно. Думаю, это мой главный стимул. Мы с ним такое не обсуждали. Я не очень много с ним разговариваю, мы не часто с ним общаемся. Честно говоря, я даже не вспомню, когда в последний раз разговаривал с ним. Он есть, но его часто нет рядом. Просто занимается своими делами и живет скромно. Возможно, он так этого хочет. Честно, я просто уважаю это», — заявил Тим Цзю в интервью Марку Бурису на YouTube-канале.
У 30-летнего Цзю 25 побед и два поражения. В марте 2024 года он потерпел первое поражение в карьере, уступив американцу Себастьяну Фундоре, и не смог защитить титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и взять вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в аналогичной весовой категории.
19 июля в Лас-Вегасе спортсмены проведут бой-реванш за звание чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.