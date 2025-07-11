Непобежденного чемпиона мира по боксу арестовали в США

Дэвис приехал к дому бывшей девушки, чтобы забрать детей на День отца, но между ними произошла словесная ссора, которая переросла в физическую. Непобежденный боксер ударил женщину по затылку, а затем дал пощечину, в результате чего у нее образовалась небольшая рана на внутренней стороне губы.