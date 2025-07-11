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Непобежденного чемпиона мира по боксу арестовали в США

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Джервонта Дэвис был арестован в пятницу утром, почти через месяц после того, как он напал на свою бывшую девушку, сообщает WPLG Local 10.

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Источник: Getty Images

Согласно полицейскому отчету, 30-летний Дэвис был задержан в Майами-Бич (штата Флорида) по обвинению в нанесении побоев, после чего доставлен в полицейское управление Дорала.

Инцидент, согласно отчету, произошел вечером 15 июня. По данным полиции, Дэвис и пострадавшая находились в романтических отношениях около четырех лет и имеют двух общих детей.

Дэвис приехал к дому бывшей девушки, чтобы забрать детей на День отца, но между ними произошла словесная ссора, которая переросла в физическую. Непобежденный боксер ударил женщину по затылку, а затем дал пощечину, в результате чего у нее образовалась небольшая рана на внутренней стороне губы.

Дэвис одержал 30 побед (28 КО) за карьеру, один бой завершился вничью.