Непобежденного чемпиона мира по боксу арестовали в США

Согласно полицейскому отчету, 30-летний Дэвис был задержан в Майами-Бич (штата Флорида) по обвинению в нанесении побоев, после чего доставлен в полицейское управление Дорала.
Инцидент, согласно отчету, произошел вечером 15 июня. По данным полиции, Дэвис и пострадавшая находились в романтических отношениях около четырех лет и имеют двух общих детей.
Дэвис приехал к дому бывшей девушки, чтобы забрать детей на День отца, но между ними произошла словесная ссора, которая переросла в физическую. Непобежденный боксер ударил женщину по затылку, а затем дал пощечину, в результате чего у нее образовалась небольшая рана на внутренней стороне губы.
Дэвис одержал 30 побед (28 КО) за карьеру, один бой завершился вничью.