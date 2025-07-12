Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейк Пол: Джошуа согласился драться со мной

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол рассказал о том, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа готов провести с ним бой.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол рассказал о том, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа готов провести с ним бой.

«Он проведёт ещё два боя, я проведу ещё два боя, и мы встретимся в 2026 году. Он со мной драться согласен. Он сказал, что собирается убить меня и мне придётся бороться за свою жизнь. А я ему ответил: “Ну давай, покажи мне, на что ты способен, большой парень”, — приводит слова Пола Sportskeeda.

Пол свой последний бой провёл в июне 2025 года, где одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим в рамках первого тяжёлого дивизиона.