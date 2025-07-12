Джейк Пол: Джошуа согласился драться со мной

«Он проведёт ещё два боя, я проведу ещё два боя, и мы встретимся в 2026 году. Он со мной драться согласен. Он сказал, что собирается убить меня и мне придётся бороться за свою жизнь. А я ему ответил: “Ну давай, покажи мне, на что ты способен, большой парень”, — приводит слова Пола Sportskeeda.