Сауль Альварес сделал крупную ставку на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа

«За последние пять лет Усик победил лучших. У Александра очень выносливое тело, он очень техничный и умный. Когда я вижу кого-то с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Вот почему я сделал крупную ставку на его победу. Александр, будь собой», — написал Альварес на своей странице в социальной сети.