Ограбление по-американски. Хатаев бил Морреля 10 раундов, но проиграл в глазах судей

Бросалось в глаза, что Хатаев визуально уступал кубинцу в габаритах: Моррель, который умудрялся влезать в дивизион ниже, выглядел достаточно крупным. Несмотря на это, давление на протяжении практически всего поединка оказывал Хатаев. Имам шёл на соперника как танк, включался в серии боковых, иногда делал это с наскока. Кубинец ожидаемо старался работать на дистанции, использовал плотный джеб и классические двойки, которые тоже были достаточно мощными. Моррель в моментах переходил на традиционный для кубинцев «велосипедный» стиль, танцевал вокруг россиянина и избегал серьёзных разменов. Хатаев же продолжал прессинговать соперника и в пятом раунде сумел оформить нокдаун. Дэвид в очередной раз пытался сбежать от россиянина, однако под самый гонг Имам достал его мощнейшим правым оверхендом, и кубинец едва не вылетел за пределы ринга. Моррель поднялся на ноги и продолжил бой, даже отыграв на публику и показав, что он в порядке, но попадание от Имама было серьёзным.