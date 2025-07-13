Стивенсон снова победил в «безопасном» стиле. Шейхам точно понравилось?

Шакур Стивенсон — весьма неоднозначный боксёр. К турниру в Нью-Йорке он подходил с рекордом 23−0 и поясом чемпиона WBC в лёгком весе, но в среде болельщиков над стилем американца периодически подтрунивают. Дело в том, что Шакур является одним из символов «осторожного» бокса: он отлично умеет защищаться, нечасто нокаутирует соперников и не стесняется откровенно бегать по рингу в случае серьёзной опасности. Такой стиль не радует в том числе и промоутеров. Перед боем Турки Аль аш-Шейх жёстко подшучивал над Стивенсоном, вспоминая мультфильм «Том и Джерри». Шакур в ответ пообещал дать зрелище. И оппонент для этого был весьма подходящий.