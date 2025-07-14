Неделя потрясающих боёв! Реванши Усика, Цзю, возвращение Пакьяо и UFC 318

В карде турнира с участием Пакьяо состоится ещё один титульный поединок. В первом среднем весе реванш проведут Тим Цзю и Себастьян Фундора, а на кону будет стоять пояс WBC. В марте прошлого года боксёры встречались между собой, и в кровавом поединке Фундора нанёс Тиму первое поражение в его карьере и забрал у него два чемпионских пояса. Нужно отдать должное Себастьяну: у него были и другие варианты развития карьеры, однако он решил дать реванш Тиму, за что был лишён пояса WBO. Первый бой Цзю и Фундоры был крайне зрелищным, теперь парни готовы зарубиться и в реванше. А для Тима это шанс снова вернуться в большую игру.