Пакьяо — величайший боксёр? Разбираем уникальные рекорды Пакмэна

Пакьяо — единственный боксёр за всю историю, который стал чемпионом мира в восьми весовых категориях. У Роя Джонса титулы в четырёх категориях, у Флойда Мейвезера — в пяти, у Оскара де ла Хойи — в шести, но Мэнни вне досягаемости. Можно долго спорить о том, кто является лучшим боксёром за всю историю вне зависимости от весовых категорий, у каждого найдутся аргументы в пользу того или иного спортсмена. Но то, что Мэнни входит в число лучших боксёров — это не должно подвергаться сомнениям. У Пакьяо не было менеджеров, которые вели бы его с самого начала. Мэнни проделал колоссальный путь на вершину, находясь в тяжелейших условиях, и всё это благодаря характеру, помогающему ему в ринге и за его пределами.