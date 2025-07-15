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Андре Уорд назвал фаворита в реванше Усик — Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

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Источник: Чемпионат.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о предстоящем бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

"Это хороший бой, но по умолчанию нужно склоняться в сторону Усика. Он разнообразней и способен на большее в ринге.

Дюбуа не идеален, но очень силён физически и довольно техничен. Он умеет тяжело бить, и мы не раз это видели. Люди спорят о том, уронил ли он Усика ударом по корпусу в первом бою. Реванш обещает быть интересным", — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Seconds Out.