Андре Уорд назвал фаворита в реванше Усик — Дюбуа

Дюбуа не идеален, но очень силён физически и довольно техничен. Он умеет тяжело бить, и мы не раз это видели. Люди спорят о том, уронил ли он Усика ударом по корпусу в первом бою. Реванш обещает быть интересным", — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Seconds Out.