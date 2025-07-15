Техпрогресс Усика — нанял 10 видеоаналитиков, использует капу с датчиками, тренирует оперативную память

После пробуждения в 5.30 утра Усик не пьет кофе и не смотрит в телефон, он сдает ортостатический тест, чтобы установить, насколько хорошо восстановилось сердце во время сна. Тут же другие специалисты снимают данные с датчиков, которые мониторят его сон. Только после этих проверок начинается день Усика — он делает 60-минутную низкоинтенсивную аэробную тренировку, как правило, это равномерный бег или езда на велосипеде, потом серию гимнастических упражнений и только потом завтракает.