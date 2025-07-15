Техпрогресс Усика — нанял 10 видеоаналитиков, использует капу с датчиками, тренирует оперативную память

Александр Усик пошел на серьезные добавления к своей подготовке в последние два года.
Для поиска спарринг-партнеров к Фьюри его команда основала собственное мобильное приложение Ready to Fight — абсолютно прорывная идея для мира единоборств. А к реваншу с Дюбуа серьезно взялась за видеоанализ — теперь соперников украинца разбирают 10 аналитиков (а всего в обойме 80 видеоспециалистов), бои Усик отсматривает с субтитрами, объясняющими ошибки оппонента и его собственные.
Основная роль в видеоанализе отведена тренеру Александра Сергею Лапину.
"У нас в команде работают 10 аналитиков видео, — рассказал Лапин Daily Mail. — Нам недостаточно знать, что Дюбуа выбрасывает, нам важно знать, когда, почему и как он совершает движение ногами, нанося удары.
На этот кэмп я сделал специальное видео — все ошибки Дюбуа. Это ошибки из 5−6 последних его боев, а также ошибки Усика, которые мы поправили. 10 человек смотрят видео, так что мы полностью разобрали его стиль. Как работают ноги, как выбрасываются удары — всё. Поэтому очевидно, что Усик снова побьет его 19 июля.
Помимо анализа видео у нас также есть специальные тренировки, которые мы называем аналитическими. Иногда мы вовлекаем в нее боксера, иногда прогоняем все сами и потом [делаем отчет для боксера]. Каждый кэмп мы выводим работу на новый уровень. В этот раз мы даже поменяли локацию тренировок. Постоянные улучшения и добавления".
К реваншу с Фьюри Усик набрал через приложение 40 спарринг-партнеров — они ехали со всех точек мира, даже из Африки. Программа использует ИИ, чтобы подбирать партнеров в соответствии с заданными параметрами, — это помогает находить идеально подходящих по стилю партнеров. Под Дюбуа Лапин отыскал через приложение целую группу высоких, взрывных, физически сильных партнеров. Общение идет с боксером напрямую, в его профиль должны быть загружена видеозаписи боев и спаррингов, указаны вес, количество боев, расписан стиль.
Мобильное приложение — не единственное техническое прибавление в лагере украинца. В спаррингах он теперь использует капу с микродатчиками, отслеживающую каждый удар и HA (ускорение головы), сдает кровь для контроля усталости, проверят память, когнитивный стресс и качество сна — все это анализируется и адаптируется в лаборатории.
После пробуждения в 5.30 утра Усик не пьет кофе и не смотрит в телефон, он сдает ортостатический тест, чтобы установить, насколько хорошо восстановилось сердце во время сна. Тут же другие специалисты снимают данные с датчиков, которые мониторят его сон. Только после этих проверок начинается день Усика — он делает 60-минутную низкоинтенсивную аэробную тренировку, как правило, это равномерный бег или езда на велосипеде, потом серию гимнастических упражнений и только потом завтракает.
Технические отработки или спарринги проводит в промежуток между 9.00 и 11.00, потом восстанавливается для вечерней работы. В последние пять недель лагеря спарринги становятся основной работой. 60% всей тренировки в этот период — симуляция боя, высокий стресс, высокий объем и строгий контроль за состоянием здоровья.
Тренер Усика по физподготовке Якуб Шиски рассказал Daily Mail, насколько тщательно они собирают данные даже о пропущенных ударах в спаррингах.
«Мы собираем информацию о количестве ударов, полученных во время тренировок, и отслеживаем HA (ускорение головы) Мы собираем данные с помощью систем мониторинга, встроенных в капу. Затем мы можем оценить влияние спаррингов на его рабочую память. В критические моменты мы также берем образцы крови для биохимических и молекулярных исследований. Затем мы корректируем количество спаррингов или количество раундов, которые он проводит».
Усик также уделяет большое внимание когнитивным тренировкам. Теперь он не только тренирует реакцию жонглированием и подбрасыванием монеток, но занимается более глубокой неврологической работой.
«Мы много работаем над когнитивными функциями, — говорит Шиски Daily Mail. — Это не только реакция. Конечно, реакции важны, но на самом деле не так уж сильно. Важная “исполнительная функция” мозга — оперативная память. В боксе она критически важна для изучения и выполнения техник, а также для стратегического мышления во время боя.
Бокс развивает мышечную память, но Александру важно нарабатывать осознанность и способность к стратегическим решениям. Мы делаем для этого упражнения, которые стимулируют выработку ключевых белков мозга, необходимых для обучения, памяти и роста нейронов. Такой тип тренировок улучшает его внимание и концентрацию, а также способствует лечению легких черепно-мозговых травм, полученных во время спаррингов".
Реванш Усика и Дюбуа пройдет в ночь на 20 июля в Лондоне.
Никита Горшенин