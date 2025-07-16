«Да ты сумасшедший, парень!»: Усик о третьем бое с Фьюри

«Трилогия с Тайсоном в следующем году? Нет, не знаю. Но сейчас я не думаю об этом. Он говорит: “Эй, послушай, кролик, у нас будет бой в 2026 году”. Да ты сумасшедший, парень! Тайсон, после боя (с Дюбуа) мы поговорим с тобой об этом», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.