«Да ты сумасшедший, парень!»: Усик о третьем бое с Фьюри

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик заявил, что на текущий момент не думает о трилогии с британцем Тайсоном Фьюри и отметил, что готов обсуждать проведение третьего боя только после своего поединка против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
В июле 36-летний Фьюри сообщил, что 18 апреля в Лондоне проведет третий поединок против Усика, несмотря на объявление о завершении карьеры в январе. Также председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что британец вернется на ринг в 2026 году. Бой украинца против Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
«Трилогия с Тайсоном в следующем году? Нет, не знаю. Но сейчас я не думаю об этом. Он говорит: “Эй, послушай, кролик, у нас будет бой в 2026 году”. Да ты сумасшедший, парень! Тайсон, после боя (с Дюбуа) мы поговорим с тобой об этом», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
В декабре 2024 года Усик победил Фьюри в поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). В первом бою в мае того же года Усик выиграл раздельным решением судей.
Усику 38 лет. Он выиграл все 23 поединка в профессиональной карьере. На счету Фьюри 34 победы, два поражения и одна ничья.