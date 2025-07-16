Усик назвал сильнейшего панчера, с которым он бился. Это не Дюбуа

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также чемпионом Олимпийских игр — 2012 в категории до 91 кг.