Почему современные тяжеловесы настолько огромные? На их фоне Тайсон и Али — малыши

И это именно тенденция последних трёх десятилетий. Ведь если посмотреть на старую школу бокса, то там не было таких больших парней. Интересно представить, как условный Майк Тайсон смотрелся бы на фоне Тайсона Фьюри. Рост Железного Майка составляет всего 178 см, и вот это по-настоящему «маленький» тяжеловес, хотя ему это никогда не мешало сносить более высоких оппонентов. Возможно, это потому, что раньше и не было таких уж огромных боксёров, как тот же Фьюри. У Эвандера Холифилда рост 189 см, у Ларри Холмса — 190 см, то есть разница между ними и Тайсоном была не колоссальной.