Три причины смотреть реванш Усика с Дюбуа и одна важная — игнорировать

Есть только одна причина игнорировать этот бой. Даже при том, что Усик талантище и боксер с крепкими яйцами — многие отмечают, что ему достались соперники, откровенно говоря, не великие. Джошуа ментально слабоват, и это известно еще с любителей. Фьюри — ходячий анекдот про цыган, а не король тяжелого веса. Чисора — высокоранговый и высокооплачиваемый джорнимен. И Усик даже не тяжеловес, его бокс не тот и не такой, какой нравится широкой публике. Высокий темп, много ударов, красивая техника — но от удара тяжеловеса люди должны падать и не вставать. Он харизматичный, забавный, у него умный бокс. Но это не бокс тяжеловеса. И это не связано с тем, что он бывший круизер. Холифилд тоже пришел из более легкого веса. Майкл Мурер и Майкл Спинкс. И даже, извините, что такое вспоминаю, Дэвид Хэй. Они все били со злыми намерениями. Усик — это не старая школа, это современный бокс. Он его вскрыл, взломал, научился выигрывать у кого угодно. И в этом чувствуется читерство, что ли. Это именно тот бокс, который теряет фанатов. И это очень слабый тяжелый вес. Возможно, худший на моей памяти.