Три причины смотреть реванш Усика с Дюбуа и одна важная — игнорировать

С одной стороны, как будто действительно главный боксер в тяжелом весе сейчас — Александр Усик. И, знаете, он как будто житель Лонгйира, что на архипелаге Шпицберген, в стране белых медведей и людям там запрещено умирать (еще рожать и заводить кошек — по экологическим причинам)… А Усику в тяжелом весе запрещено проигрывать. Он прошелся по всей элите и, хотя это и не выглядело легко, в какой-то момент съел всех и каждого.
Что такое Даниэль Дюбуа? Британец падал от Кевина Лерены. Несколько раз, тяжело падал, но выиграл в третьем раунде (а Лерена даже не настоящий тяжеловес). Затем был Усик. Его Дюбуа посадил на настил ударом по корпусу, то ли в разрешенную зону, то ли нет — но чемпион затем собрался, а Даниэль, наоборот, сдался.
Джаррелл Миллер не элита, да и проигрывает холодильнику — пока по очкам, ну, а Дюбуа его остановил в 10-м раунде.
Что было с Хрговичем? Я так понял, план Дюбуа был пропускать побольше в начале, чтоб Хргович устал. Ну и отвечать тоже, и толкаться, и прессинговать без ударов. Рассечения хорвату боксировать тоже не помогали, на очередной раунд его не выпустили, и Даниэль взял пояс IBF. Стал двукратным чемпионом мира в тяжелом весе в 26 лет. Выглядит как заявка на что-то большее.
Ну, а дальше — Джошуа. Рекордный бой — промоутеры хвалились, что 98 тысяч человек было на стадионе, но после проверки выяснилось, что 85 466 человек. Это, конечно, все равно очень много. Еще и проморолик для шоу снимал сам Гай Ричи.
На ринге был категорически несобранный Джошуа, который все не мог поставить прессингующего Дюбуа на нужную дистанцию. Нокаут в 5-м раунде, и заслуженные лавры достаются тренеру Дону Чарльзу, у него был план на бой, и он заставил своего ученика его придерживаться.
У Александра Усика в противовес два боя с Джошуа, два с Фьюри — все решениями, ну и остановленный в 9-м раунде Дюбуа. Который вроде бы стал лучше, умнее, собраннее. Да?
И вот вам первая причина смотреть. Свериться с ожиданиями. Как будто Дюбуа стал лучше. А Усик лучше не стал, потому что ну куда еще лучше он может быть, исцелять болеющих и превращать кровь соперников в вино? Хотя болеющих за Фьюри он многих исцелил, факт. Вообще, против британцев у него 7−0.
Вторая причина как будто следует из первой. Здесь есть шанс на апсет. Он не очень высокий, да и нет причин Усику недооценивать оппонента. Но если Даниэль будет так же интенсивно работать по корпусу, как показывал на открытой тренировке, — это будет интересно. Усик чувствителен к ударам в живот. Попадания в голову не слишком выводили его из себя, а вот когда Чисора, Фьюри и тот же Дюбуа атаковали его пониже ребер, он временами застывал, даже морщился, а в отдельных случаях (однажды) садился вниз.
Третья причина. Усик сообщил в каком-то интервью в феврале, что еще два боя — и закончит. Про идею вернуться в первый тяжелый не сказал вроде бы, сначала победитель Дюбуа — Паркер, затем в порядке бреда Алекса Перейру назвал. Я вот не верю, что два боя — и все. Леннокс Льюис был единственным, кто вовремя ушел, он исключение из правил. НЕ УХОДИТЬ ВОВРЕМЯ — это главное, что умеют почти все великие боксеры. Усик еще с 42-летним Чисорой реванш проведет… Но предположим, что этот поединок действительно один из последних. Повод его не пропустить.
Есть только одна причина игнорировать этот бой. Даже при том, что Усик талантище и боксер с крепкими яйцами — многие отмечают, что ему достались соперники, откровенно говоря, не великие. Джошуа ментально слабоват, и это известно еще с любителей. Фьюри — ходячий анекдот про цыган, а не король тяжелого веса. Чисора — высокоранговый и высокооплачиваемый джорнимен. И Усик даже не тяжеловес, его бокс не тот и не такой, какой нравится широкой публике. Высокий темп, много ударов, красивая техника — но от удара тяжеловеса люди должны падать и не вставать. Он харизматичный, забавный, у него умный бокс. Но это не бокс тяжеловеса. И это не связано с тем, что он бывший круизер. Холифилд тоже пришел из более легкого веса. Майкл Мурер и Майкл Спинкс. И даже, извините, что такое вспоминаю, Дэвид Хэй. Они все били со злыми намерениями. Усик — это не старая школа, это современный бокс. Он его вскрыл, взломал, научился выигрывать у кого угодно. И в этом чувствуется читерство, что ли. Это именно тот бокс, который теряет фанатов. И это очень слабый тяжелый вес. Возможно, худший на моей памяти.