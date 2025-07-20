Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде

В качестве профессионального боксера Усик дебютировал в 2013 году. В своем рекорде украинский атлет имеет 24 победы, из которых 15 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.