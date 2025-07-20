Гениальный украинец прибил нокаутера из Англии на его земле. Усик снова абсолютный чемпион мира

Только что в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершился реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Лучшие супертяжеловесы планеты сражались за звание абсолютного чемпиона. До сегодняшнего дня украинцу принадлежали три из четырех основных титулов в дивизионе — по версиям WBC, WBA и WBO. Его соперник из Англии владел поясом от IBF. Впервые Усик и Дюбуа подрались в августе 2023 года, и тогда украинец одержал досрочную победу.
Первый бой Усика и Дюбуа получился богатым на события. В шестом раунде британец буквально сложил соперника пополам мощным ударом в корпус. Поначалу показалось, что это нокдаун: Усик упал на настил ринга и долго не мог встать.
Однако рефери вовремя сигнализировал о том, что попадание Дюбуа пришлось в запрещенную зону (ниже пояса), и позволил украинцу восстановиться. Затем бой продолжился, и Усик, включившийся на максимум, забил оппонента незадолго до окончания девятого раунда.
В следующие два года Александр укрепился в статусе сильнейшего тяжеловеса планеты, проведя два поединка с одним и тем же человеком. Его противостояние с Тайсоном Фьюри считалось знаковым, поскольку на кону стояло все то же звание абсолютного чемпиона. Кроме того, британец сумел создать в медиа иллюзию некоего конфликта, что также пошло на пользу противостоянию и добавило ему принципиальности. Впервые Усик и Фьюри подрались в мае 2024-го, и тогда Александр в невероятно упорном поединке сумел забрать победу решением судей.
В конце того же года Усик и Фьюри подрались снова. Второй бой вышел скучнее первого, продлившись те же 12 раундов. Соперники работали значительно осторожнее, так что зрелище получилось не самым содержательно. Победа вновь осталась за Александром, который на протяжении всего поединка смотрелся немного убедительнее. Кроме того, стоит помнить, что на кону в реванше Усика и Фьюри уже не было звания «абсолюта», поскольку Александру ради второго поединка с Тайсоном пришлось отказаться от пояса IBF.
В июне 2024 года за оставленный Усиком титул подрался его старый знакомый Даниэль Дюбуа и один из наиболее статусных хорватских боксеров прямо сейчас Филип Хргович. Британец, как и ожидалось, оказался сильнее, победив нокаутом в восьмом раунде. И этот успех подвел Дюбуа к одному из наиболее важных моментов в карьере — поединку против соотечественника Энтони Джошуа. Даниэль считался аутсайдером в противостоянии с более звездным земляком, и потому его итоговая победа выглядела особенно эффектной. Дюбуа просто уничтожил Джошуа, несколько раз отправив его в нокдаун в ранних раундах и завершив избиение в пятой трехминутке.
Боксеры начали без разведки и с первых минут пошли друг на друга с сериями ударов. Усик, что неудивительно, попадал чаще, однако Дюбуа старался не отставать от более мастеровитого соперника. Британец старался давить на украинца и до поры вполне уверенно держал пропущенные удары. После трех стартовых раундов появилось ощущение, что Дюбуа может дожать Усика за счет здоровья во второй половине. Все-таки Александру уже 38 лет, а его сопернику всего — 27, и этот момент мог стать определяющим. Но не стал. Усик в который раз показал какой-то совершенно космический уровень и разбил Дюбуа в пятом раунде, предварительно отправив его в тяжелый нокдаун.
Теперь на счету Александра 24 победы в 24 боях, и он — трехкратный (!) абсолютный чемпион, сумевший собрать все пояса в двух дивизионах. Невероятная карьера, которая, судя по всему, еще не заканчивается. После боя Усик дал понять, что впереди его может ждать третья встреча в ринге с Тайсоном Фьюри, а также упомянул Дерека Чисору, Джозефа Паркера и Энтони Джошуа, которые наверняка не против подраться с украинцем.