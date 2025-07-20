Гениальный украинец прибил нокаутера из Англии на его земле. Усик снова абсолютный чемпион мира

Боксеры начали без разведки и с первых минут пошли друг на друга с сериями ударов. Усик, что неудивительно, попадал чаще, однако Дюбуа старался не отставать от более мастеровитого соперника. Британец старался давить на украинца и до поры вполне уверенно держал пропущенные удары. После трех стартовых раундов появилось ощущение, что Дюбуа может дожать Усика за счет здоровья во второй половине. Все-таки Александру уже 38 лет, а его сопернику всего — 27, и этот момент мог стать определяющим. Но не стал. Усик в который раз показал какой-то совершенно космический уровень и разбил Дюбуа в пятом раунде, предварительно отправив его в тяжелый нокдаун.