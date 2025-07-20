Попытка не засчитана. Тим Цзю снова проиграл Фундоре в титульнике

В третьем раунде событий было меньше, но Фундора вернулся к привычной работе джебом и успешно ломал темп претенденту. Цзю постепенно привык, нащупал удобную для себя дистанцию и начал хотя бы изредка попадать за счёт резких атак на скачке. В одном из эпизодов Тим разбил нос чемпиону, попытался развить успех, но тут же получил ответную серию атак. Тем не менее, пятый и шестой раунд Цзю провёл гораздо лучше. Однако в седьмом раунде Фундора, который, казалось бы, слегка закислился, снова активно пошёл вперёд. Эта трёхминутка завершалась настоящим разносом от Себастьяна. Он зажал Цзю в угол и просто расстреливал его с дистанции. От очередного нокдауна Тима спас гонг. Но уже на следующий раунде его не выпустили — угол Цзю остановил поединок.