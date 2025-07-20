«Я не лучший из лучших». Усик ответил, почему не считает себя величайшим в истории

— Я не знаю. Может быть [я так считаю] потому, что для меня величайшим является Иисус Христос. И когда ты ставишь себя выше бога, то ты должен быть осторожен [в своих высказываниях]. Я не лучший из лучших, — сказал Усик в интервью для YouTube-канала Mail Sport Boxing.