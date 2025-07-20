Усик: сейчас я работаю над своей будущей жизнью на небесах

— Это моя жизнь. То, что мы делаем сейчас, временно. Всё в руках бога. Я сейчас работаю над своей будущей жизнью на небесах. Здесь молюсь каждый день и каждую ночь, утром и вечером. Каждое воскресенье, если у меня есть возможность, я хожу в церковь и соблюдаю православный пост. Люблю этот мир. Иисус — это моя жизнь. Когда усердно работаю, то бог очищает меня, мою душу. До прихода в бокс я уже верил в бога. Но тогда был злым ребёнком. Но когда я стал заниматься боксом, стал чувствовать больше любви и мой кругозор сильно расширился.