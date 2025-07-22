Тренер Бивола назвал боксёра, способного победить Наою Иноуэ

«Ахмадалиев имеет все шансы выиграть в поединке. Многое будет зависеть от судьи в ринге. К нему привозили людей, приезжавших за чеком, а не побеждать. Мне так казалось. Особого настроя у его оппонентов я не видел. У Ахмадалиева настрой будет. Он злой, бьющий, сам не падал, в отличие от Иноуэ. В техническом плане Муроджон очень хорош. Если он правильно построит бой — может выиграть. Даже досрочно», — приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.