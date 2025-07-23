«Чего вы хотите? Чтобы он сдох на ринге?» Фьюри заступился за Дюбуа после поражения от Усика

«Маленькая заметка. Все продолжают спрашивать меня про ситуацию с Дюбуа, что он типа сдался. Вот вам факты: Дэниел показал свой максимум против одного из величайших чемпионов в истории, и этого было недостаточно — он потерпел неудачу. Его уронили дважды. Чего вы еще от него хотите? Чтобы он сдох на ринге? Первое место не дадут, если тебя хорошенько отделают, а ты все равно проиграешь. Парень показал свой максимум. И если этого недостаточно для победы, ему лучше было уйти с ринга», — заявил Фьюри на видео в социальных сетях.