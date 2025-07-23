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«Чего вы хотите? Чтобы он сдох на ринге?» Фьюри заступился за Дюбуа после поражения от Усика

Топовый британский боксер Тайсон Фьюри заступился за своего соотечественника Дэниела Дюбуа по итогам титульного реванша против украинца Александра Усика.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе Дюбуа проиграл Усику нокаутом в пятом раунде в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Маленькая заметка. Все продолжают спрашивать меня про ситуацию с Дюбуа, что он типа сдался. Вот вам факты: Дэниел показал свой максимум против одного из величайших чемпионов в истории, и этого было недостаточно — он потерпел неудачу. Его уронили дважды. Чего вы еще от него хотите? Чтобы он сдох на ринге? Первое место не дадут, если тебя хорошенько отделают, а ты все равно проиграешь. Парень показал свой максимум. И если этого недостаточно для победы, ему лучше было уйти с ринга», — заявил Фьюри на видео в социальных сетях.

В 2024 году Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику решением судей.