WBO санкционировала следующий бой Усика, выделив 30 дней на переговоры

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Всемирная боксерская организация (WBO) в социальной сети X объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером.
Сторонам отведено 30 дней для достижения договоренности. В ином случае WBO проведет промоутерские торги за право организации поединка.
Усику 38 лет. В субботу в Лондоне украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира. Он выиграл все 24 поединка (15 — нокаутом) в профессиональной карьере. На счету 32-летнего Паркера 39 боев (24 — нокаутом), три из которых завершились поражением.