WBO санкционировала следующий бой Усика, выделив 30 дней на переговоры

Усику 38 лет. В субботу в Лондоне украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира. Он выиграл все 24 поединка (15 — нокаутом) в профессиональной карьере. На счету 32-летнего Паркера 39 боев (24 — нокаутом), три из которых завершились поражением.