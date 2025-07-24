Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WBO санкционировала следующий бой Усика, выделив 30 дней на переговоры

WBO санкционировала бой Усика и Паркера за чемпионский титул.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Всемирная боксерская организация (WBO) в социальной сети X объявила о назначении переговоров по проведению титульного поединка между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером.

Сторонам отведено 30 дней для достижения договоренности. В ином случае WBO проведет промоутерские торги за право организации поединка.

Усику 38 лет. В субботу в Лондоне украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира. Он выиграл все 24 поединка (15 — нокаутом) в профессиональной карьере. На счету 32-летнего Паркера 39 боев (24 — нокаутом), три из которых завершились поражением.